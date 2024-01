CEO di rabbit inc: 'Rabbit R1 è uno smartphone, ma non ha lo schermo di un iPhone'

Non è passato molto dalla presentazione di Rabbit R1, ma si è già discusso ampiamente in merito al dispositivo IA mostrato all'edizione 2024 del CES di Las Vegas. Ora, però, sono arrivate ulteriori dichiarazioni importanti sul progetto.

È infatti nell'ambito di un'intervista legata a This Week in Startups e pubblicata da Jason Calacanis su Twitter X che Jesse Lyu, fondatore e CEO di rabbit inc, ha affidato le sue riflessioni in merito al posizionamento sul mercato del dispositivo, fugando anche diversi dubbi in merito al funzionamento dello stesso.

Nell'arco della chiacchierata, dalla durata di un'ora e mezza circa, Lyu mostra le dimensioni ridotte di Rabbit R1 rispetto a un iPhone, arrivando poi anche a effettuare delle distinzioni tra il mondo smartphone e il dispositivo IA annunciato al CES 2024. A tal proposito, attorno al minuto 40:00, il CEO di rabbit. inc afferma: "questa prima generazione non è stata pensata per le funzioni social. Il focus è posto maggiormente sui task".

In parole povere, le chat di gruppo su WhatsApp e simili rimarranno per ora accessibili dallo smartphone, come fatto notare da Calacanis. Tuttavia, Lyu ha lasciato intendere che in futuro le cose cambieranno e ha spiegato:"Ha uno slot per la SIM. Rabbit R1 di fatto è uno smartphone. Non stiamo cercando di competere col mondo smartphone, ma il dispositivo può potenzialmente svolgere tutte le funzioni di uno smartphone".

Si arriva poi a un paragone con l'iPhone: "al giorno d'oggi i dispositivi mobili si basano molto sui contenuti multimediali. TikTok, Netflix, Instagram e simili. Per questo tipo di utilizzo, devo dirlo, l'iPhone ha uno schermo migliore". Insomma, nel corso dell'intervista con Calacanis, il CEO di rabbit inc. si è dimostrato sincero in merito agli attuali limiti del dispositivo IA che ha "stregato" l'edizione 2024 del CES di Las Vegas.

Certo, si tratta di limitazioni già note, considerando anche che il prezzo di listino di Rabbit R1 è di 199 dollari (ed è dunque ben lontano da quello di un attuale iPhone). Tuttavia, non è esattamente cosa di tutti i giorni sentire un CEO ammettere i limiti del suo progetto, pur ricordando che si guarderà in modo importante al futuro per rendere più completa l'esperienza. In ogni caso, per il momento anche Lyu ritiene che sia presto per parlare eventualmente di una "sostituzione dell'iPhone", ma dal suo punto di vista l'attuale sistema di applicazioni ha poco spazio di miglioramento e bisogna dunque guardare altrove. "Forse tra un anno e mezzo o due anni avremo un quadro più chiaro".

Per il resto, vale la pena ricordare che rabbit inc. non si aspettava queste vendite (la previsione della startup per il giorno del lancio era quella di piazzare 500 unità, ma in realtà ne sono state vendute circa 10.000). Al netto di questo, il nuovo formato di tecnologia introdotto dal progetto, che va oltre al sistema di applicazioni per passare al concetto di agenti intelligenti, è recentemente stato elogiato anche dal CEO di Microsoft. Sarà questo il futuro del mondo Tech? Staremo a vedere.