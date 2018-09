CEO Samsung: Galaxy S10 porterà cambiamenti significativi

Dj Koh, CEO di Samsung, ha recentemente parlato con la stampa cinese in merito a Galaxy S10, il prossimo flagship della società sudcoreana. Ebbene, Koh ha confermato che Samsung vuole introdurre parecchi cambiamenti significativi con il suo nuovo smartphone.

Stando a quanto riportato da AndroidHeadlines, alcuni cambiamenti avverranno a livello di design, con almeno una nuova colorazione disponibile all'acquisto. Fino ad ora, i rumor hanno sempre parlato di White, Green, Pink e Silver, ma potrebbe quindi arrivare un quinto colore.

Nonostante questo, però, si vocifera di importanti novità anche in campo hardware e funzionalità, con un possibile lettore di impronte digitali ad ultrasuoni (terza generazione Qualcomm) sotto al display, una tripla fotocamera posteriore da 16MP + 12MP + 13MP e il supporto alla connettività 5G. Tuttavia, potrebbero arrivare altri dispositivi che supporteranno quest'ultima prima di Galaxy S10.

Vi ricordiamo inoltre che, stando a precedenti rumor, sono tre i modelli di Galaxy S10 attesi sul mercato: uno da 5.8 pollici, con sensore per le impronte classico, montato sul retro della scocca, e altri due, da 6.1 e 6.4 pollici, che dovrebbero vantare il nuovo chip a ultrasuoni per le impronte digitali, posizionato direttamente all'interno dello schermo. Insomma, non ci resta che attendere qualche mese per saperne di più.