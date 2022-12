Il CEO di Spotify a ruota libera su Apple: 'soffoca l'innovazione'

Non è un mistero che le operazioni svolte da Tim Cook e soci non siano esattamente ben viste da tutti. Di recente non sono passate inosservate le frecciatine di Zuckerberg ad Apple, ma la lista dei CEO che non apprezzano le decisioni dell'azienda non finisce di certo qui. A tal proposito, anche Daniel Ek si espresso in merito.

Infatti, come riportato da 9to5Mac, nonché come potete vedere mediante lo stesso profilo Twitter di Daniel Ek, il CEO di Spotify ha pubblicato tweet "a raffica" nella giornata del 30 novembre 2022, arrivando ad affermare che l'azienda di Cupertino "soffoca l'innovazione e danneggia i consumatori", agendo "nell'interesse personale".

Tutto è dovuto al fatto che, come spiegato da Ek, quattro anni fa è stato "presentato un reclamo descrivendo in dettaglio le pratiche anticoncorrenziali di Apple". Il CEO di Spotify ha continuato pubblicando link legati, ad esempio, a una decisione preliminare della Commissione europea. Ek ha inoltre affermato che Apple "sembra non preoccuparsi della legge o dei tribunali o della scelta del consumatore", accennando anche al fatto che secondo il CEO di Spotify gli utenti dovrebbero avere la possibilità di "installare app da fonti di loro scelta".

Come ben potete immaginare, alla base di tutto ciò ci sono inoltre questioni come quella relativa alle commissioni del 30% trattenute da Apple, nonché alla concorrenza effettuata a Spotify da parte di Apple Music (Ek chiede in parole povere che Apple Music debba rispettare regole come quelle imposte ai servizi di terze parti). Insomma, il CEO di Spotify non le ha certo mandate a dire.

Per il resto, rimanendo in quel di Cupertino, ricordiamo che di recente c'è stato un incontro tra Elon Musk e Tim Cook, che sembra aver chiarito un po' tutto (di recente anche Musk si era espresso in modo non propriamente positivo su Apple).