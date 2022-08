Il CEO di Telegram accusa Apple per i ritardi nell'aggiornamento dell'app

In seguito alla questione dell'abbonamento Premium di Telegram, torniamo ad approfondire su queste pagine le vicende relative alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, sono state mosse accuse contro Apple.

A tal proposito, secondo quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, il CEO Pavel Durov ha scritto su Telegram che una cosa trovata scoraggiante dal suo team è che spesso non sarebbe "in grado di distribuire le nuove versioni di Telegram a causa dell'oscuro "processo di revisione" imposto a tutte le app dai monopoli tecnologici".

Durov ha effettuato un esempio: "il nostro prossimo aggiornamento, che sta per rivoluzionare il modo in cui le persone si esprimono tramite i messaggi, è rimasto bloccato nella fase di "revisione" di Apple per due settimane, senza spiegazioni o feedback.

Se Telegram, una delle 10 app più popolari al mondo, sta ricevendo questo trattamento, si possono solo immaginare le difficoltà incontrate dagli sviluppatori di dimensioni più contenute. Non è solo demoralizzante: provoca perdite finanziarie a centinaia di migliaia di app in tutto il mondo".

Il CEO di Telegram si è espresso anche sulle commissioni: "Questo danno si aggiunge alle commissioni del 30% che Apple e Google prelevano dagli sviluppatori di app, che, secondo loro, dovrebbero pagare le risorse necessarie per la revisione. Le autorità di UE e altrove stanno lentamente iniziando a esaminare queste pratiche abusive. Tuttavia, il danno economico che è già stato inflitto da Apple all'industria tecnologica non verrà annullato". Insomma, Durov non le ha di certo mandate a dire.