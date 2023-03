Il CEO di TikTok non convince il Congresso USA, il segretario di Stato Blinken: "ban"

Non sembra aver convinto i Deputati del Congresso Americano il CEO di TikTok, chiamato a rispondere alle accuse di spionaggio per conto del governo cinese. Come riportato da BGR, il dirigente avrebbe schivato le domande fornendo risposte non precise ed ora il ban sembra davvero vicino.

La testata spiega che ad un certo punto il dirigente ha schivato la domanda di un membro del Congresso ed ha puntualizzato sull’uso della parola “spionaggio”.

Il Repubblicano della Florida Neal Dunn ha affermato che “ByteDance ha spiato gli americani sotto la direzione del Partito comunista cinese”, ma come risposta Chew ha schivato le accuse spiegando che “non credo che spionaggio sia il modo giusto per descriverlo”.

Le accuse sono arrivate sia dai democratici che dai repubblicani, nonostante il dirigente abbia sottolineato “non avere evidenze” sul fatto che i dati dei cittadini americani finiscano nelle mani di Pechino. Una risposta che non ha convinto nessuno, ma Chew si è soffermato su un altro aspetto ed ha evidenziato che TikTok è ormai entrata nella cultura popolare americana e viene utilizzata da milioni di americani anche per informarsi.

L’audizione complessivamente è durata cinque ore, nel corso del quale l’amministratore delegato ha sottolineato che i dati raccolti da TikTok sono gli stessi ottenuti da altre aziende. “Siamo impegnati ad essere trasparenti con i nostri utenti su quello che raccogliamo. Non credo che raccogliamo più dati della maggioranza degli attori dell’industria tech” ha sottolineato. “Il Governo Cinese non ha accesso ai dati, non ce li ha mai chiesti e non li abbiamo mai forniti”.

Di diverso avviso la Repubblicana Cathy McMorris Rodgers, che definisce “TikTok un’arma de Partito Comunista Cinese per spiarvi, manipolare quello che vede e sfruttarvi per le generazioni future. La piattaforma dovrebbe essere chiusa. Non abboccheremo a ciò che dirà lei - ha affermato riferendosi a Chew -, che quando celebra il traguardo dei 150 milioni di utenti americani su TikTok non fa altro che evidenziare la necessità di un’azione da parte del Congresso”.

Chew dal suo canto ha ribattuto affermando che “TikTok non è disponibile in Cina. La nostra base è a Los Angeles e Singapore ed abbiamo 7mila dipendenti negli USA oggi”.

A condire una giornata frenetica sono arrivate le dichiarazioni del Segretario di Stato Americano, Anthony Blinken, che senza mezzi termini ha chiesto il ban, sulla scia di quanto fatto dallo speaker della Camera Kevin McCarthy. Potrebbe rivelarsi inutile la mobilitazione degli influencer di TikTok a Washington, quindi.