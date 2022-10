Il CEO di TIM contro il Whatsapp Down: 'ci è costato 40mila euro'

Pietro Labriola, CEO di TIM, ha affidato ad un lungo post pubblicato su LinkedIn alcune riflessioni sul Whatsapp Down dello scorso 25 Ottobre 2022, quando l’applicazione di messaggistica istantanea non ha funzionato per quasi tre ore.

L’amministratore delegato ha osservato che in sole tre ore, il call center di TIM ha registrato il 310% in più di chiamate rispetto alla media, con oltre 65mila clienti che si sono rivolti al customer care in quanto convinti che potessero aiutarli. “Il paradosso è che in quelle 3 ore TIM ha sostenuto tutti i costi dell’informazione, senza che questo portasse alcun beneficio ai nostri clienti. Ce lo dice chiaramente l’indice di soddisfazione che monitoriamo alla fine di ogni contatto con il call center, che è sceso addirittura di 1 punto nella scala da 1 a 10” tuona Labriola, secondo cui TIM ha sostenuto circa 40mila Euro di costi.

“Questo paradosso mette in luce un aspetto economico importante: a un Operatore come TIM 3 ore di queste informazioni al cliente costano circa 40.000 euro. Gli OTT non hanno alcun obbligo, di conseguenza non sopportano alcun costo e ribaltano l’effetto del disservizio sugli operatori delle telecomunicazioni” continua Labriola, che nel post cita anche altri colleghi oltre che le istituzioni, a cui evidentemente chiede un intervento.