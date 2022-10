Il CEO di TSMC invita i dipendenti ad andare in vacanza: azioni dell'azienda a picco

Benché la crisi dei semiconduttori sia finita, TSMC sta faticando a riprendersi dalla pandemia, mentre le catene produttive dell'intero settore hi-tech sono ancora molto fragili a causa della guerra in Russia e dei rincari delle materie prime. Ciò, limitandoci a TSMC, ha imposto all'azienda di ritardare di qualche mese i suoi progetti per il 2022.

Il 25 ottobre, un video del CEO di TSMC, C.C. Wei, ha consigliato agli impiegati di prendersi una vacanza per "ricaricarsi" dopo un periodo stressante di lavoro, caratterizzato in particolare dalla messa a produzione del nodo TSMC a 3 nm, avvenuta lo scorso settembre. Purtroppo, però, sembra che i media taiwanesi e internazionali abbiano preso molto male le parole di Wei.

Il video, che doveva servire come forma di congratulazioni agli impiegati di TSMC da parte del CEO dell'azienda, è stato visto come un'ammissione della mancanza di lavoro e di ordini, ovvero come una richiesta di "ferie forzate" e non pagate ai dipendenti del più grande chipmaker al mondo, in attesa che la richiesta di chip aumenti. L'errore è molto probabilmente stato generato "incrociando" il videomessaggio di Wei con i report degli ultimi giorni, secondo i quali l'intero settore dei PC sarebbe in calo in tutto il mondo.

Inoltre, il video è stato pubblicato poche ore dopo che Wei aveva venduto molte delle sue azioni di TSMC: il particolare comportamento azionario del vertice del produttore di chip ha dunque causato il panico generalizzato degli investitori, dando inizio ad una spirale di panic selling che ha visto le azioni della compagnia scendere fino al prezzo di 60 Dollari, il peggiore mai registrato nell'ultimo anno.

Solo successivamente, TSMC ha rilasciato un comunicato chiarendo che le parole di Wei non anticipavano alcun calo della produzione, ma anzi auguravano semplicemente agli impiegati della compagnia di passare del tempo con le loro famiglie in vista delle festività natalizie. Nelle scorse ore, le azioni di TSMC hanno ripreso a salire.