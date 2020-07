Il CEO di Volkswagen prevede: 'Tesla sarà l'azienda più ricca del mondo'

Dopo i commenti del CEO di Audi Markus Duesmann riguardo l’arretratezza della casa automobilistica tedesca rispetto Tesla, ora è il CEO di Volkswagen Herbert Diess a dire la sua riguardo il colosso di Elon Musk. Su LinkedIn ha infatti commentato le prestazioni di Tesla e i risultati ottenuti nel Q2 2020, facendo delle previsioni interessanti.

Alla luce dei sorprendenti profitti di Tesla nonostante la pandemia globale, Diess ha congratulato l’azienda e detto la sua sul suo futuro: “Elon Musk ottiene risultati che molti non ritenevano possibili. Tesla mostra che le auto elettriche possono essere redditizie. […] Ciò mi conferma che tra cinque o dieci anni la compagnia più preziosa del mondo potrebbe essere proprio Tesla, assieme ad Apple e Volkswagen.”

Attualmente infatti è Apple la compagnia più ricca al mondo per capitalizzazione di mercato. I risultati che Tesla continua a ottenere sul mercato grazie ai suoi veicoli elettrici, e non solo, potrebbero essere il segnale del futuro successo dell’azienda. Se dovesse continuare in questo modo, le previsioni di Herbert Diess si avvererebbero facilmente.

Un’altra casa automobilistica tedesca, ovvero BMW, ha realizzato allo stesso modo il ruolo di Tesla nel mercato dei veicoli elettrici, annunciando che per raggiungere la concorrenza lanceranno sul mercato ben 25 automobili elettriche entro il 2023.