Il CEO di Whatsapp contro Telegram: non è sicuro, può essere uno spyware russo

Attacco frontale di Will Cathcart, il responsabile di Whatsapp, nei confronti di Telegram. Ancora una volta, alla base delle critiche ci sono le presunte funzionalità di sicurezza e privacy dell’app di Pavel Durov.

In un articolo pubblicato sulla rivista Wired, Cathcart si è voluto rivolgere a coloro che si affidano a Telegram per ottenere maggiore sicurezza e privacy. Cathcart sottolinea che, a differenza di Whatsapp, la principale concorrente non offre la crittografia end-to-end per i gruppi, ma solo per le chat segrete. “Telegram non offre la crittografia end-to-end come impostazione predefinita e nemmeno per i gruppi. Telegram ha la possibilità di condividere quasi tutte le informazioni riservate in caso di richieste da parte dei governi” afferma il dirigente di Meta.

Anche in passato Telegram si era soffermata sull’assenza di crittografia per i gruppi citando le difficoltà legate al backup. La piattaforma creata da Durov però aveva accusato Whatsapp di fornire informazioni false riguardo alla sua crittografia end to end, in quanto “se il tuo interlocutore Whatsapp utilizza il backup in Google Drive, Google ha accesso a quei messaggi. E quindi, qualsiasi governo che li richieda a Google. Quindi, la crittografia E2E è abilitata in WhatsApp per impostazione predefinita, ma viene immediatamente disabilitata. E non c’è modo di sapere se i tuoi amici stanno usando quei backup o no”.

Cathcart nell’articolo afferma anche che Telegram ha la capacità di condividere quasi tutte le informazioni riservate richieste dai Governi, e fa riferimenti espliciti anche alla Russia. Secondo il numero uno di Whatsapp, “Telegram non offre la stessa trasparenza adottata dalla maggior parte delle aziende tecnologiche. In molti casi, è impossibile dire cosa sta realmente accadendo.. nemmeno se viene utilizzato come spyware o informatore del Cremlino”.

In particolare, Cathcart osserva che Telegram avrebbe messo in pericolo diverse persone all’inizio della guerra in Ucraina. Un’affermazione sempre allontanata dalla controparte che ha sempre evidenziato come la propria privacy policy non preveda la consegna dei dati degli utenti ai governi. “Oltre a non proteggere i messaggi delle persone, gli errori di Telegram hanno messo a rischio le persone: All’inizio della guerra era possibile falsificare l’API delle posizioni di Telegram per individuare qualsiasi utente entro un raggio di 2 miglia se aveva recentemente attivato la propria posizione” è l’attacco di Cathcart che consiglia di affidarsi ad app di messaggistica crittografate come Signal.

In passato anche Pavel Durov aveva attaccato Whatsapp invitando gli utenti a starne alla larga.