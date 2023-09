Nemmeno la CEO di X ha l'app del social network di Musk tra i preferiti

Nel corso dell’intervista tenuta dalla CEO di X Linda Yaccarino alla Code Conference 2023, la nuova numero uno del social network di Elon Musk non si è solo soffermata sull’azienda da lei diretta, che secondo le sue previsioni dovrebbe tornare in utile già nel 2024, ma si è anche lasciata andare a qualche momento più leggero.

Yaccarino infatti ha deciso di mostrare il suo iPhone in pubblico per far vedere le sue applicazioni preferite e, tra lo stupore generale, in molti hanno notato che il client ufficiale di X non figura nella prima pagina della Homescreen.

Evidentemente, quindi, l’app X non rientra tra le preferite del CEO. Sulla pagina principale del suo iPhone sbloccato infatti figurano app come Starbucks, Gmail, Signal ed app preinstallate da Apple come Messaggi, FaceTime, Wallet, Fotocamera e Calendario. Sono presenti anche Instagram e Facebook di Meta, mentre X non c’è.

Al di la delle curiosità, l’intervista è stata molto utile per scoprire qual è la visione che ha Yaccarino della società. La CEO ha sottolineato che X ora è una “nuova azienda in costruzione che vuole puntare sulla libertà d’espressione e di parola”. Tuttavia, l’Unione Europea ha accusato X di essere la piattaforma con più fake news e bufale.