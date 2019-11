Il CEO di Xiaomi rivela il segreto dietro agli smartphone low cost

Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha sempre parlato molto apertamente della sua azienda. Infatti, nonostante, per ovvi motivi, i "veri segreti interni" non possano essere rivelati, Jun ogni tanto si lascia "scappare" qualche informazione che sicuramente può interessare anche al pubblico.

In particolare, stando a quanto riportato da Gizchina, durante una conferenza in cui sono stati annunciati i risultati finanziari della società cinese per quanto riguarda il terzo trimestre del 2019, il CEO di Xiaomi ha dichiarato: "Il nostro margine di profitto lordo, pari all'8/9%, è molto basso e il nostro modello di business si basa sulle vendite tramite e-commerce. Per questo motivo, il prezzo che il cliente finale finisce per pagare è molto economico".

Insomma, stando a Lei Jun, il segreto di Xiaomi per vendere degli smartphone validi a prezzi convenienti sarebbe semplicemente da ricercarsi nel relativamente basso margine di profitto dell'azienda e nelle vendite effettuate passando per l'e-commerce, quindi senza dover per forza puntare più di tanto sui negozi fisici, che sicuramente hanno altri costi.

Vi ricordiamo che Xiaomi ha quasi raggiunto Apple in termini di vendite. Inoltre, in questi giorni l'azienda cinese ha dato il via ai suoi sconti per il Black Friday, quindi probabilmente qualche smartphone della società potrebbe essere ancora più low cost del solito.