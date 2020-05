Il CEO di Xiaomi sorpreso ad utilizzare iPhone: Lei Jun 'tradito' da Weibo

Non si tratta della prima volta che pubblichiamo notizie di questo tipo, e sicuramente non sarà nemmeno l'ultima. Weibo però ha tradito Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi. Come mostriamo nello screenshot presente in cace, infatti, l'amministratore delegato del colosso cinese è stato sorpreso ad utilizzare un iPhone.

A nulla è servita la rimozione del post e la ripubblicazione da uno Xiaomi Mi 10 Pro: lo screenshot aveva già fatto il giro del mondo e del web, scatenando ironie e polemiche oggettivamente inutili. In molti hanno ripreso delle recenti dichiarazioni di Lei Jun, il quale in risposta alla domanda di un giornalista aveva affermato che il suo smartphone Xiaomi preferito resta l'Mi Mix 2.

Pan Jiutang, commentando i numerosi messaggi pubblicati sui social, ha spiegato che le società ed i suoi dirigenti spesso testano i dispositivi della concorrenza, ma non è chiaro il motivo per cui Jun abbia deciso di testare un iPhone 11 a sette mesi dal lancio. Come spiegato da molti, Xiaomi non ha mai nascosto le aziende a cui si ispira per progettare i propri prodotti.

Xiaomi è diventata popolare anche in Italia, dove ha superato proprio Apple nella classifica dei principali produttori di smartphone nel nostro paese piazzandosi al secondo posto generale.