CEO di YouTube parla della direttiva sul copyright, le 'paure' di Yotobi si avvereranno?

Non si respira una buona aria su YouTube negli ultimi tempi. Infatti, i Content Creator stanno iniziando a preoccuparsi seriamente di ciò che potrebbe succedere ora che la direttiva sul copyright dell'Unione Europea è stata approvata. Ebbene, Susan Wojcicki, CEO di YouTube, è tornata sull'argomento, confermando alcuni possibili scenari.

In particolare, in un dettagliato post pubblicato sul blog ufficiale di YouTube, il CEO di YouTube ha scritto quanto segue: "Siamo molto preoccupati per l'articolo 13 (ora ribattezzato articolo 17) - una parte della direttiva sul diritto di autore recentemente approvata nell'Unione Europea. Anche se sosteniamo i diritti dei detentori del copyright - YouTube ha rapporti con quasi tutte le compagnie musicali e le emittenti televisive di oggi - siamo preoccupati per i vaghi e non testati requisiti della nuova direttiva. Potrebbe creare gravi limitazioni per ciò che i creativi di YouTube possono caricare. Ciò rischia di ridurre le entrate dei media tradizionali e delle compagnie musicali da YouTube e potenzialmente devastare i molti creatori europei che hanno costruito le loro attività su YouTube".

Insomma, Susan Wojcicki non prevede un bel futuro per gli YouTuber europei, anche se c'è ancora un barlume di speranza. "Anche se la direttiva è passata, c'è ancora tempo per incidere sull'implementazione finale per evitare alcune delle peggiori conseguenze non intenzionali. Ogni stato membro dell'Unione Europea ha ora due anni per introdurre leggi nazionali in linea con le nuove regole, il che significa che la potente voce collettiva dei creatori può ancora avere un impatto importante", ha concluso il CEO di YouTube.

Gli YouTuber si stanno ovviamente già mobilitando in tal senso, cercando di informare i propri seguaci in merito. Uno dei contributi più importanti per quanto riguarda l'Italia è arrivato negli ultimi giorni, visto che è stato pubblicato un video in cui Yotobi esprime le sue preoccupazioni in merito al futuro del suo lavoro. Il popolare YouTuber si dice piuttosto turbato da ciò che potrebbe accadere e si sfoga, in alcuni tratti anche nel modo ironico che lo contraddistingue, in merito alla situazione di insicurezza che si respira. Interessante il fatto che Yotobi abbia coinvolto anche il parlamentare europeo Brando Benifei, che ha descritto la possibilità che YouTube possa diventare una sorta di Netflix, con la società californiana che punterà sempre di più sui contenuti originali. Insomma, il quadro sembra ben delineato e anche le parole di Susan Wojcicki sembrano andare in questa direzione. Non ci resta che attendere fiduciosi.