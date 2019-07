Il CEO di Zeiss: 'Gli smartphone non prenderanno mai il posto delle reflex'

L'evoluzione del mercato degli smartphone a cui abbiamo assistito negli ultimi anni è passata soprattutto tramite il potenziamento delle lenti fotografiche. L'amministratore delegato del Gruppo Zeiss, Michael Kaschke, però ritiene che nonostante i miglioramenti apportati, le fotocamere dei cellulari siano ancora limitate.

Secondo Kaschke, la dimensione degli smartphone limita le dimensioni dei sensori, il che mette le reflex digitali in una posizione di vantaggi, nonostante i passi in avanti registrati in termini di elaborazione digitale.

Il CEO del gruppo tedesco ha anche osservato che l'integrazione di altri obiettivi non farà necessariamente la differenza in termini di qualità: "c'è più software e meno hardware e stiamo sviluppando software per la fotografia computazionale. Detto questo, c'è ancora un limite, ed è legato allo spessore dello smartphone".

Kaschke ha spiegato che per incrementare la risoluzione dei sensori dello smartphone senza aumentarne le dimensioni, i produttori di solito riducono i pixel e dal momento che questo limita le capacità di catturare la luce, si ottengono foto con rumore eccessivo.

Un'altra area in cui Kaschke pensa che le fotocamere degli smartphone siano in ritardo è il valore telescopico, anche se negli ultimi tempi vari produttori hanno affrontato la problematica con gli obiettivi periscopici, il che però non ha avvicinato le funzionalità di zoom degli smartphone con quelle delle fotocamere professionali.

Il CEO di Zeiss si dice convinto del fatto che le fotocamere dei cellulari non sostituiranno mai veramente le attrezzature fotografiche professionali, ed è per questo che la sua società continuerà a soddisfare i professionisti con i propri prodotti. Nonostante ciò, però, Kaschke si dice orgoglioso per il lavoro svolto con HMD Global sul Nokia 9 PureView.



Proprio di recente Redmi ha confermato di essere al lavoro su uno smartphone con fotocamera da 64MP.