Cerbero sta arrivando, l'ondata di calore estremo che colpirà l'Italia con 48 gradi

L'Europa meridionale è attualmente avvolta dal respiro ardente di un'ondata di calore senza precedenti, un fenomeno che gli esperti prevedono possa portare a temperature record nei prossimi giorni. Questo evento climatico, battezzato come "Cerbero" dalla Società Meteorologica Italiana, è in lista per rimanere negli annali del nostro paese.

In Italia, la situazione è più critica rispetto agli altri paesi, con temperature che potrebbero raggiungere picchi di 48.8 gradi. Un allarme rosso è stato emesso per 10 città, tra cui Roma, Bologna e Firenze, e la popolazione è stata invitata a bere almeno due litri d'acqua al giorno, evitando bevande come caffè e alcol, noti per le loro proprietà disidratanti.

Martedì, un uomo di 44 anni è morto dopo essere crollato per il caldo mentre dipingeva strisce pedonali nella città di Lodi, vicino Milano. Altri visitatori del Bel Paese, tra cui un uomo britannico fuori dal Colosseo a Roma, sono crollati per colpo di calore. La Spagna, che da giorni soffre temperature fino a 45 gradi, ha avviato un servizio di assistenza telefonica per le persone colpite dal calore, che ha ricevuto 54.000 chiamate da quando è stato aperto all'inizio di giugno.

Dall'altra parte del mondo la situazione è la medesima: quest'estate sono stati battuti numerosi record di temperatura in molte parti del Canada e degli Stati Uniti, così come in un'ampia fascia dell'Asia, tra cui India e Cina. Le temperature del mare nell'Atlantico hanno raggiunto nuovi primati, mentre il ghiaccio marino antartico è all'estensione più bassa mai registrata. E si prevede che diventerà ancora più caldo: El Niño si sta sviluppando nel Pacifico tropicale e tenderà a far salire le temperature di circa 0.2 gradi in media.

Purtroppo le brutte notizie non sono finite: ci sono possibilità che presto supereremo i record di temperatura.