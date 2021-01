In cerca di una Smart TV OLED? Ecco le offerte del giorno

Dopo avervi segnalato il best-buy OnePlus Nord 5G su Amazon, lasciamo il settore smartphone per dare un'occhiata alle migliori opzioni in offerta per quanto riguarda le Smart TV OLED.

L'opzione economicamente più allettante è senza dubbio l'LG OLED55BX6LB da 55 pollici in offerta nella selezione Fuoritutto Unieuro a soli 1199 Euro. Lo sconto applicato è del 25%, non male per un prodotto di questa categoria.

Si tratta di uno splendido pannello OLED con risoluzione 4K e funzionalità smart fornite dal sistema operativo open source Web OS. Le applicazioni disponibili sullo store integrato sono tantissime e il supporto ai principali servizi di streaming è garantito.

Salendo di fascia, da MediaWorld troviamo il Sony OLED KD55AG9 a 1899 Euro, quasi 200 Euro di ribasso sul prezzo di listino. Anche in questo caso parliamo di un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K.

Le funzionalità smart in questo caso sono garantite dalla presenza di Android TV, uno dei migliori sistemi operativi per Smart TV attualmente presenti sul mercato. Eccellente la qualità dell'immagine come anche il suono, il tutto ottimizzato dall'affidabile processore proprietario Sony X1 Ultimate e dal sistema sonoro Acustic Surface Audio+.

Entrambi i pannelli sono compatibili con i nuovi standard di trasmissione digitale terrestre DVB-T2 HEVCe e satellitare DVB-S2.