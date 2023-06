Cercando pittori famosi su Google vengono fuori opere con l'IA e questo è un problema

All'inizio di maggio ha fatto scalpore la notizia che, quando gli utenti di Google cercavano l'artista realista americano "Edward Hopper", il miglior risultato che veniva indicizzato nella ricerca era un'imitazione generata dall'intelligenza artificiale nello stile del pittore, ma non il quadro originale. Adesso è successo di nuovo.

Cercando il grande pittore "Johannes Vermeer" su Google, famoso per dipinti come "Ragazza con l'orecchino di perla", spunterà come primo risultato un'immagine creata dall'intelligenza artificiale. Sicuramente bella, per carità, ma ciò dimostra come gli algoritmi del motore di ricerca non siano ancora in grado di riconoscere queste opere fatte dall'IA.

Nel momento in cui stiamo scrivendo il problema sembra essere stato risolto, e cercando il nome dell'artista spuntano SOLO le opere originali, ma siamo sicuri che un evento simili si verificherà nuovamente. Il problema di ciò, secondo noi, sta proprio nel fatto che riconoscere il lavoro fatto dall'intelligenza artificiale sta diventando sempre più difficile.

In futuro, quando questi software saranno affinati ancora di più, potremmo ritrovarci in una situazione in cui la maggior parte dei contenuti del web saranno creati proprio dall'IA. Questo scenario spaventa moltissimo gli addetti ai lavori e persino secondo Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI che ha creato ChatGPT, potrebbe portare all'estinzione degli umani.



Voi cosa ne pensate?