Cercasi volontari per un viaggio turistico verso la Luna! Ecco cos'è e come candidarsi

Sembra incredibile o un titolo clickbait, ma in realtà è tutto vero: il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha messo a disposizione otto posti per uno dei futuri viaggi verso la Luna, che adopererà come navicella la ancora embrionale Starship . Nessun requisito richiesto, solo una buona creatività.

Del miliardario giapponese Yusaku Maezawa vi abbiamo già parlato in passato ma, per renderla breve, vi basti sapere che è uno degli uomini più ricchi del Giappone (il diciottesimo per la precisione) e in generale uno dei più ricchi del mondo orientale.

Lo scorso 2018, grazie alla collaborazione con Elon Musk e SpaceX, si è fatto fautore di uno dei progetti più ambiziosi e avvincenti per quanto riguarda i voli turistici nello spazio: il progetto prende il nome di dearMoon e prevede che otto persone - provenienti da qualsiasi parte del mondo - facciano parte del primo equipaggio privato che volerà intorno alla Luna in una missione prevista per l'anno 2023.

Tre anni fa non era ancora chiaro che i posti vacanti sarebbero stati resi disponibile per chiunque, in quanto il progetto iniziale era portare in orbita lunare artisti e persone con una spiccata sensibilità, in modo tale da promuovere un nuovo senso artistico e la produzione di nuove possibili opere da esporre nei musei. Proprio ieri però è arrivata la bella notizia: i posti liberi sulla futura Starship sono a disposizione di chiunque, di qualsiasi età ed etnia, basta considerarsi delle persone "creative". Basterà iscriversi dall'apposito portale, stampare o salvare il proprio "pre-biglietto" e aspettare.

Ovviamente la selezione subirà un lungo processo di scrematura nei prossimi mesi, partendo prima da una serie di interviste per conoscere meglio i candidati, assicurandosi che gli eventuali futuri astronauti impersonino i migliori valori dell'umanità, per poi passare per dei test medici. Il miliardario giapponese e la SpaceX però, ci tengono a far sapere che i prescelti non dovranno affrontare alcun tipo di spesa, ma dovranno dimostrare di poter trasformare l'esperienza della gita spaziale in un qualcosa di positivo e costruttivo, per sé e per il mondo.

Sei giorni nello spazio profondo: manovra di orbita cislunare e poi si ritorna sulla Terra. Che ve ne pare? Se sembra faccia al caso vostro sotto con le iscrizioni allora, avete tempo fino al 14 marzo per inserire la domanda! In bocca a lupo... o dovremmo dire in bocca a Yusaku Maezawa, visto che è lui ad avere totale controllo sulla scelta dell'equipaggio.