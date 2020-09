Cercate un modo per addormentarvi velocemente? Provate questa tecnica

La notte molti potrebbero avere fatica ad addormentarsi. Molte volte, nonostante si ci senta molto stanchi, il nostro cervello sembra farci dei "dispetti" non lasciandoci raggiungere le braccia di Morfeo. Un modo per ad addormentarsi velocemente è trovare qualcosa su cui concentrarsi: come ad esempio il metodo di respirazione 4-7-8.

Tale metodo è stato anche approvato da Andrew Weil, medico statunitense laureato alla Harvard University. Il metodo ha lo scopo di combattere l'ansia, l'irrequietezza e gli altri nostri "nemici" del sonno. La tecnica è semplice: inspirare per quattro secondi, trattenere il respiro per sette secondi ed espirare per otto secondi.

Allo stesso modo di "contare le pecore", questa tecnica dà al nostro cervello qualcosa da fare, evitando di pensare alla giornata passata o quella che sta per arrivare. È stato anche dimostrato che fare respiri lenti e deliberati riduce lo stress.

La tecnica, secondo quanto riferito, serve "semplicemente" come distrazione dai pensieri che come un modo per combattere qualsiasi sensazione ansiosa che potrebbe tenerci svegli. Il sonno, infatti, è molto importante. Perdere solo 16 minuti è già troppo secondo uno studio, creando problemi di concentrazione durante la giornata. Certo, sentirsi riposati con sole 5-6 ore di sonno è diverso, e la risposta potrebbe essere nel DNA.