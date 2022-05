Cercate una luce smart notturna? Xiaomi Night Light 2 costa la metà da MediaWorld

Dopo aver trattato uno sconto di MediaWorld su un televisore low cost, torniamo tra gli "scaffali virtuali" della nota catena, in quanto risulta interessante dare un'occhiata a una promozione sulla luce smart Xiaomi Night Light 2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il prodotto viene adesso venduto a un costo pari a 6,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Dal sito Web della popolare catena apprendiamo che il prezzo della luce smart generalmente sarebbe di 14,99 euro. Risulta dunque possibile usufruire di uno sconto del 53,37%, ovvero è possibile pagare il prodotto essenzialmente la metà rispetto al solito (più precisamente, il risparmio è di 8 euro).

Da notare il fatto che la promozione rientra nell'iniziativa X-Days di MediaWorld, che è solamente online e rimarrà attiva fino al 25 maggio 2022 con tanto di consegna standard gratuita. Per quel che riguarda il prodotto in sé, si fa riferimento a una luce calda 2800 K che dispone di una rotazione a trecentosessanta gradi, nonché dell'attivazione tramite movimento. Non mancano inoltre funzionalità smart, come potete approfondire sul portale ufficiale di Xiaomi (in questo caso il prodotto viene proposto a 17,99 euro).

Per il resto, abbiamo provato a cercare questa luce smart sul sito Web ufficiale di Unieuro, senza risultati. Su Amazon Italia il prodotto viene invece proposto a 19,99 euro. Insomma, capite bene che la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe rivelarsi interessante per un certo tipo di utente.