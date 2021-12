Cercate un mouse Bluetooth a buon prezzo? Da Unieuro c'è uno sconto del 50%

Dopo aver trattato il rinnovo delle Offerte Solo Online di Unieuro, torniamo ad approfondire una promozione lanciata dalla nota catena in queste ultime giornate che ci stanno conducendo verso Natale 2021. Questa volta lo sconto potrebbe fare gola a chi sta cercando un mouse Bluetooth a buon prezzo.

Infatti, il modello Logitech M590 viene ora proposto a un prezzo pari a 24,90 euro mediante il portale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 49,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 50%, quindi si possono risparmiare 25,09 euro.

Una proposta niente male, anche in virtù dei prezzi che vengono proposti relativamente al prodotto dagli altri principali store online. Per intenderci, MediaWorld venderebbe il mouse a 29,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile (d'altronde, il periodo non è propriamente dei più rosei in termini di disponibilità). Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, in quest'ultimo caso il costo ammonta a 31,90 euro.

Insomma, se state cercando un mouse Bluetooth o Wireless 2,4 GHz con ricevitore USB (ci sono due modi per connetterlo al PC), la proposta di Unieuro potrebbe fare per voi. Tra l'altro, il dispositivo presenta dei pulsanti laterali e può essere "programmato" per quel che concerne le scorciatoie.