Cercate un mouse cablato extra? 5 euro per il modello HP in offerta Amazon

Non ci sono solamente sconti Amazon su Smart TV 4K a poter attirare l'attenzione di coloro che sono soliti fare uso in modo importante della tecnologia. Se state cercando un mouse cablato extra che possa magari accompagnarvi in questo periodo estivo, potreste infatti voler dare un'occhiata a una promozione lanciata dal colosso dell'e-commerce.

A tal proposito, un mouse cablato di HP, che stando a quanto si può apprendere dalla versione italiana del sito Web ufficiale legato alla società di Andy Jassy usualmente avrebbe un prezzo consigliato di 10,99 euro, adesso viene proposto ad appena 5,99 euro. Di mezzo c'è insomma un possibile risparmio del 45%.

Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon. Capite bene che potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo e non ha intenzione di spendere troppo. Visto anche il periodo estivo, potrebbe tra l'altro trattarsi di un'occasione intrigante per avere un mouse cablato USB da poter portare con sé e da utilizzare senza timore col proprio portatile di fiducia.

In ogni caso, il modello a cui si fa riferimento offre fino a 1.600 DPI, dispone di tre pulsanti e mira a offrire un design ambidestro. Il peso del mouse è pari a 0,09 Kg. A conti fatti, più di qualcuno potrebbe vederla come una soluzione pratica da aggiungere alla propria routine tecnologica.

