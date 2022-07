Cercate una smartband base? MediaWorld la vende a meno di 10 euro in promo

Andando oltre all'offerta di MediaWorld su un Android TV di Philips, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto in ambito di promozioni tech da parte della popolare catena. Questa volta è finita al centro di uno sconto una smartband low cost.

Più precisamente, il modello 257 FT350 in colorazione Black viene ora proposto a un costo di 9,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il prezzo a cui verrebbe venduto il prodotto sarebbe di 19,99 euro. In parole povere, dunque, c'è uno sconto del 50,03%, ergo si possono risparmiare 10 euro.

Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di una smartband che implementa le funzionalità di base. Per intenderci, dalla descrizione del prodotto presente sul portale di MediaWorld apprendiamo che "Fitness tracker FT350 con connessione Bluetooth permette di visualizzare Ora e data, Pressione sanguigna, Frequenza cardiaca, Monitorare il sonno, le Calorie, la Distanza. [...] Collegato al [...] cellulare invia Notifiche delle chiamate e dei messaggi in arrivo".

La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa "Occasioni di Fine Serie" di MediaWorld e non siamo riusciti a scovare questo specifico prodotto sul portale ufficiale di Unieuro. Su Amazon Italia, invece, la smartband viene proposta a 9,99 euro. Se siete interessati, dunque, potreste voler usufruire dell'offerta il prima possibile, così che non ci siano problemi in termini di disponibilità.