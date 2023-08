Cercate un TV Samsung a basso costo? Amazon ha lo sconto del 24%

Non ci sono solamente offerte Amazon su TV Samsung di una certa fascia a tenere banco in questo periodo. Infatti, gli appassionati di tecnologia (e non solo) potrebbero potenzialmente reputare intrigante una promozione relativa a un TV low cost di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung UE32T5372CDXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 249 euro mediante Amazon Italia. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il costo consigliato sarebbe di 329 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 24%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che risulta possibile usufruire di uno sconto di 80 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 300 euro. L'offerta potrebbe insomma fare gola a chi è alla ricerca di uno Smart TV low cost appartenente a un brand blasonato.

Tra l'altro, il prodotto risulta venduto e spedito da Amazon, dunque non si passa per rivenditori. Per quel che concerne invece la scheda tecnica, il pannello del televisore è da 32 pollici e dispone di risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Non mancano per il resto le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da una soluzione di questo tipo, ma potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Samsung per maggiori dettagli sul tutto.

