Se cercate una VPN c'è un'ottima offerta per voi: NordVPN scontata del 75%

In un contesto dove ogni vostra attività è monitorata costantemente, dotarsi di una buona VPN è una scelta particolarmente saggia. Meglio se si tratta di una buona VPN, che non è cosa scontata. Se dovete ancora sceglierne una, su NordVPN c'è un'offerta molto convincente che fa al caso vostro.

Una VPN, detta nelle parole più semplici possibili, crea un tunnel tra voi e il servizio che volete raggiungere: i vostri dati vengono crittografati, in modo che nemmeno il vostro provider possa sapere costa state guardando, e siccome passano prima per i server della VPN, al servizio arriva un IP camuffato. Se siete ossessionati dalla privacy avere una buona VPN è un acquisto fondamentale, ma vi può tornare utile anche se avete bisogno di falsare la vostra posizione, ad esempio perché un certo servizio non è accessibile dall'Italia.

Futurism segnala un'offerta interessante di NordVPN: 3 anni di abbonamento al servizio ad un prezzo di 94,54€. Il costo normale è di 10.5€ al mese, il risparmio è del 75%.

Come detto, però, è fondamentale avere una buona VPN. Per Futurism si tratterebbe di un ottimo prodotto, ma detto da loro è un po' scontato visto che l'articolo con cui segnalano la promozione è stato sponsorizzato. Così abbiano dato un occhiata alla solita ottima e completa recensione di thebestvpn.com: NordVPN si posiziona prima nella classifica complessiva, complice una user experience molto convincente, no-logging policy —la VPN non registra i vostri accessi, cosa che altri fanno, vanificando il senso stesso di avere una VPN— e consente fino a sei connessioni simultanee.

Insomma, davvero non male. L'offerta la trovate a questo link.

Qua, invece, trovate la recensione completa.