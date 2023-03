Cercatore d'oro trova in Australia una pepita così grande che lo farà vivere di rendita

Vi abbiamo già raccontato le grandi imprese di uomini armati solo con metal detector su queste pagine, ma recentemente nello stato australiano di Victoria, in un'area conosciuta come il "Triangolo d'oro" che si trova tra Ballarat, Bendigo e St Arnaud, un cercatore d'oro dilettante ha trovato una pepita così grande che lo farà vivere di rendita.

Il valore del ritrovamento? Ben 160.000 dollari. La pepita, infatti, pesa 4,6 chilogrammi e il metallo prezioso costituisce 2,6 chilogrammi. La cosa ironica è che l'uomo pensava che il valore del cimelio fosse intorno ai 10.000 dollari, ma quando l'esperto ha stimato il costo della pepita lo ha valutato per un valore 10 volte superiore.

La storia non è finita qui: questa era solo una parte della scoperta e il metaldetectorista aveva lasciato a casa l'altra metà della roccia divisa in due metà durante il recupero. Il cacciatore di oro ha venduto il suo fortunato cimelio che è stato rinominato "Lucky Strike nugget", oltre ad essere stato messo come esposizione di un grande ritrovamento.

Questa zona dell'Australia è molto famosa per la sua presenza d'oro e qui è stata portata alla luce la più grande pepita d'oro mai scoperta. Venne ritrovata a Victoria il 5 febbraio 1869 da due minatori della Cornovaglia chiamati John Deason e Richard Oats: pesava 72 chilogrammi, era lunga 61 centimetri e se fosse stata scoperta oggi avrebbe fruttato circa 2 milioni di dollari.