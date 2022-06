Un cercatore di tesori ha trovato un pendente dalle 'forme particolari' dell'Impero romano

Un ricercatore ha recentemente scoperto un ciondolo d'argento dalla "forma particolare" nel Kent, in Inghilterra, che probabilmente veniva indossato intorno al collo per proteggere una persona dalla sfortuna, circa 1.800 anni fa.

Scrittori romani antichi come Marco Terenzio Varrone (vissuto dal 116 a.C. al 27 a.C.) e Plinio il Vecchio (dal 23 al 79 d.C.) menzionano come si pensa che il fallo e le sue rappresentazioni abbiano avuto il potere di proteggere una persona dal male. Molte raffigurazioni sono state trovate in tutto l’Impero Romano e gli studiosi spesso credono che siano state create per evitare la sfortuna.

Il ciondolo (chiamato anche amuleto) è lungo circa 3,1 centimetri, con un minuscolo anello nella parte superiore per far passare un filo. Risale a un'epoca in cui i romani controllavano l'Inghilterra, tra il 42 e il 410 d.C.

Sebbene tali amuleti a forma di fallo fossero visti frequentemente in tutta la Gran Bretagna romana, sono tipicamente realizzati in lega di rame piuttosto che in argento come quello del Kent, Lori Rogerson, un ufficiale di collegamento dei reperti con il Portable Antiquities Scheme (PAS), ha scritto in un rapporto sul manufatto:

"Essendo un metallo di qualità superiore rispetto alla lega di rame, si potrebbe pensare che l'argento rafforzasse le capacità protettive del fallo", ha detto Rogerson a WordsSideKick.com in una e-mail. "Sappiamo che i bambini erano protetti da questi dispositivi apotropaici [che avevano il potere di fermare il male, come le bacchette magiche] e le prove archeologiche suggeriscono che il loro uso in Gran Bretagna era molto popolare all'interno dell'esercito romano".

Uomini, donne, bambini e persino animali romani indossavano ciondoli come questo, nel tentativo di scongiurare il cosiddetto malocchio, ha affermato Cyril Dumas, uno studioso del Musée Yves Brayer che ha studiato e scritto su questi manufatti. "Questo amuleto è contro gli effetti del 'malocchio', una personificazione della sfortuna", ha detto Dumas a WordsSideKick.com in una e-mail.

Per quanto riguarda la scelta del metallo, forse la persona che ha commissionato o acquistato il gioiello aveva abbastanza soldi per un metallo di qualità superiore. "La scelta dell'argento come materiale può essere per molte ragioni, una delle quali è semplicemente perché chi lo indossa può permetterselo e il ciondolo diventa quindi anche un oggetto da esposizione", Rob Collins, project manager e coordinatore della ricerca presso la Newcastle University's School of Storia. Ha raccontato a Live Science in una e-mail. "Tuttavia, sospetto che l'argento abbia anche proprietà magiche o affiliazioni ad esso associate come materiale", ha aggiunto Collins, che ha studiato e scritto su manufatti come questo.

La metal detector di Wendy Thompson ha trovato l'amuleto il 31 dicembre 2020 e ha segnalato la sua scoperta al Portable Antiquities Scheme, un programma gestito dal British Museum e dal National Museum Wales che tiene traccia dei reperti realizzati dai metal detector. Il manufatto sta ora attraversando il processo del tesoro richiesto dalla legge britannica, che potrebbe comportare l'ingresso in una collezione museale in Gran Bretagna.

Rimanendo in tema di rinvenimenti sfarzosi, sapevate della zanna di mammut più antica del mondo?