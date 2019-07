Cercavano pietre preziose ma trovano lo scheletro di un mosto marino di 70 milioni di anni

È successo in Canada il mese scorso, dei minatori stavano cercando delle pietre preziose chiamate ammoliti, ma invece di portare alla luce le preziose pietre, hanno trovato i resti di un antico mostro vissuto nel Cretaceo.

Il mostro marino, chiamato mosasauro, è vissuto durante l'età dei dinosauri circa 70 milioni di anni fa. "Abbiamo tutto, dalla testa fino alla punta della coda", ha dichiarato Donald Henderson del Royal Tyrrell Museum of Paleontology di Drumheller, in Alberta.

Enchanted Designs Limited, la compagnia che ha trovato il mosasauro, di solito trova uno/due rettili marini fossilizzati all'anno, quindi questa scoperta non è stata del tutto inaspettata. Anche se non capita tutti i giorni di trovare uno scheletro quasi completo.

I resti del dinosauro non erano nelle migliori condizioni possibili (il mostro marino non aveva neanche le pinne, o a causa di qualche morso o per la decomposizione). "Probabilmente il corpo era già marcio quando è andato sul fondo del mare", ha detto a Live Science Henderson.

In tutto, la bestia è lunga tra i 6 e 7 metri. "Queste cose tendono ad essere grandi", ha detto Henderson. "Penso che dovessero essere grandi per sopravvivere in quell'ambiente." Questi dinosauri erano dei superpredatori, ovvero quei predatori che, una volta raggiunta l'età adulta, sono in cima alla catena alimentare.

I reperti fossili dello stomaco di un mosasauro e nei segni di morsi di altri fossili, ci hanno mostrato che queste creature mangiavano di tutto: tartarughe, pesci, ammoniti e persino altri mosasauri. I loro denti erano micidiali, perché erano curvi all'indietro e impedivano al cibo (o alla preda) di scappare.