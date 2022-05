Cerchi un hotel gratis in Italia? Ce n'è uno proprio sulle Alpi (se ci sai arrivare)

Un hotel con viste panoramiche maestose sulle Alpi italiane offre ai vacanzieri alloggi gratuiti. Ma per sfruttare al meglio questa generosa ospitalità, dovrai prima scalare una montagna. L'incredibile edificio è situato a 8.300 piedi sulla cima del monte Foronon Buinz, nelle Alpi, e accoglie tutti coloro che possono arrivare in alta quota.

Mentre edifici vengono inghiottiti dagli oceani, altri si trovano sulle sommità più alte del nostro pianeta.

Progettato come omaggio allo scalatore Luca Vuerich, tragicamente morto in una valanga mentre si arrampicava su una cascata, è così alto che i materiali da costruzione hanno dovuto essere sistemati in elicottero.

La pensilina in legno e acciaio a forma di tenda ha spazio per nove posti letto quando i viaggiatori stanchi del sentiero Ceria Merlone raggiungono la struttura rinforzata. Un gruppo di 12 persone - tra cui la famiglia e gli amici di Vuerich e i volontari del soccorso alpino - sono riusciti a riparare insieme i 30 pannelli che compongono l'edificio in un solo giorno.

L'azienda italiana Diemme Legno ha prodotto le parti e progettato il telaio per evitare l'accumulo di neve. Anche se diventa completamente coperto durante l'inverno, l'ingresso è esposto a sud, dove il sole può sciogliere più rapidamente un accumulo di neve e ghiaccio.

Nasce da un'idea dell'architetto Giovanni Pescamosca, di Udine. Così ha affermato: “Dal giorno dell'inaugurazione, l'edificio è diventato una meta per gli amanti della montagna. […] Durante il rigido inverno e l'estate è un luogo sicuro con una vista mozzafiato su rocce immerse nel silenzio della natura.

Un modo diverso per passare le vacanze insomma! E se il caldo vi sta già asfissiando, sapete che in Siberia è stata organizzata una gara -58°?

