Cerchi un videoproiettore portatile? Sfrutta il coupon da 55 euro!

TOPTRO Mini Proiettore offre la qualità dell'Home Cinema per tanti generi di dispositivi: Smartphone, TV Stick, HDMI, USB. Quindi, può essere utilizzato per guardare film e serie tv, vedere concerti, giocare. Ma anche per presentazioni come tesi di laurea, tesine per l'esame di Stato o lezioni universitarie. Prendilo ora a 114 euro!

TOPTRO è un Mini Proiettore dotato di correzione trapezoidale 4P e 4D che consente di regolare lo schermo su una forma rettangolare in modo più flessibile. Puoi posizionare il proiettore dove vuoi e con qualsiasi angolazione.

Facile da usare, Basta fare clic sui tasti sul telecomando per mettere a fuoco facilmente. Inoltre, la nitidezza dell'immagine può essere controllata a piacimento.

Immagini ad alta definizione grazie ai 1080P, l'elevata luminosità di 12000 lumen e il rapporto di contrasto 15000:1. Inoltre, con la funzione Zoom è possibile regolare facilmente l'immagine dal 100% al 50% utilizzando il telecomando da una posizione fissa. Non manca poi una funzione di ribaltamento e supporta la proiezione anteriore/posteriore e la proiezione a soffitto.

WIFI 6 integrato, che garantisce una trasmissione più veloce e più stabile, da aggiungere alla connessione Bluetooth 5.2, per un'associazione veloce e stabile con i dispositivi.

Il sistema di raffreddamento antipolvere IP5X, impedisce l'ingresso di polvere e migliora l'efficienza di dissipazione del calore, così durerà tanto nel tempo.

