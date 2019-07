Cerere, il pianeta nano, sembra che si stia restringendo. Un fenomeno molto insolito.

Cerere, con una larghezza di circa 940 chilometri, è il pianeta nano più grande presente nella fascia di asteroidi situata tra Marte e Giove. Grazie a dei nuovi studi, i ricercatori hanno osservato delle faglie sulla superficie del pianeta, che suggeriscono che si stia restringendo.

Anche pianeti come Mercurio e Marte hanno delle spaccature sulla loro superficie, non è quindi un fenomeno raro. La roccia solida è più densa della roccia fusa, e quando Mercurio e Marte si raffreddarono, la roccia solidificata generò un fenomeno chiamato sovrascorrimento.



Tuttavia, questo fenomeno osservato su Cerere è incredibile e sconcertante allo stesso tempo, visto che il pianeta nano non ha le stesse caratteristiche di questi pianeti rocciosi. "Per me, il risultato più sorprendente è trovare queste caratteristiche tettoniche, tipiche dei pianeti terrestri, in un pianeta nano che non è un pianeta terrestre" afferma l'autore principale dello studio Javier Ruiz.

Nel nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy l'1 di luglio, i ricercatori hanno analizzato le immagini che la sonda spaziale Dawn della NASA ha catturato nel 2015 e nel 2016 quando ha orbitato a 385 chilometri sopra la superficie di Cerere. Trovando 15 potenziali faglie causate dal sovrascorrimento.

L'analisi futura delle falle di Cerere potrebbe "fornire molte preziose informazioni sulla natura della crosta, sulla proporzione e sulla natura di ghiacci e rocce e, quindi, per migliorare la nostra comprensione dell'evoluzione di Cerere", ha affermato Ruiz.