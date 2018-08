CERN: Confermato il decadimento del bosone di Higgs in quark beauty

Da tempo era stato predetto matematicamente, ma fino ad ora non era mai stato osservato sperimentalmente. Dopo sei anni dalla scoperta del bosone di Higgs finalmente è stato osservato il suo decadimento in una coppia di particelle fondamentali chiamate quark b, il cui nome deriva da beauty (bellezza) o bottom.

Il bosone di Higgs è una delle particelle fondamentali descritte dal Modello Standard della fisica, una teoria che descrive tre delle quattro forze che attualmente si conoscono nell'universo: elettromagnetica, forte e debole.

La forza gravitazionale non è inclusa nel Modello Standard, fatto che indica l'impossibilità della teoria nel descrivere l'intero l'universo. Nonostante tutto, il Modello Standard trova conferme sperimentali di anno in anno soprattutto grazie alle ricerche svolte presso il CERN di Ginevra, grazie all'acceleratore di particelle LHC.

Essendo instabile, il bosone di Higgs può esistere per un lasso di tempo estremamente breve, per poi decadere in altre particelle come i quark b. Fino ad ora il decadimento era stato predetto solo a livello teorico, ma grazie agli esperimenti ATLAS e CMS dell'acceleratore LHC sappiamo che il campo quantico del bosone di Higgs, che pervade tutto l’universo, si accoppia anche al quark b fornendogli massa.

Al momento della scoperta del bosone di Higgs si era osservato solamente il suo decadimento in una coppia di fotoni, molto più facili da identificare rispetto a tutte le collisioni che avvengono nell'acceleratore di particelle.

Questa conferma è estremamente importante per il mondo della fisica, ma una delle speranze degli scienziati è trovare prove che li possano portare alla scoperta di una nuova fisica che metta in discussione il Modello Standard o che riesca ad ampliarlo.

