Se il CERN producesse dei micro buchi neri potremmo scoprire l'Universo multidimensionale

Una delle più grandi incognite della Cosmologia è la discrepanza esistente tra le "interazioni fondamentali": come mai la Gravità è così incredibilmente più debole rispetto alle altre? La risposta potrebbe risiedere negli ipotetici buchi neri "subatomici", testimoni dell'esistenza di molteplici dimensioni.

Il Large Hadron Collider (LHC), situato presso il CERN di Ginevra, è uno degli acceleratori di particelle più stupefacenti della storia. Nel suo stabilimento son state fatte scoperte a dir poco sensazionali, capaci di approfondire la Fisica Quantistica e la Cosmologia in modi del tutto nuovi (l'aver rilevato il Bosone di Higgs è uno dei tanti traguardi). Ma la ricerca non conosce fine, e uno dei più grandi dubbi resta ancora da svelare.

Delle quattro interazioni fondamentali che governano il nostro Universo la gravità sembra quella più "anomala" e di difficile catalogazione: per la sua complessità non fa nemmeno parte del Modello Standard (la teoria fisica più accreditata che spiega le interazioni "debole", "elettromagnetica" e "forte") e l'unica teoria quantistica - ad oggi - capace di darvi un senso è la Relatività Generale di Einstein. In particolare sembra che la gravità sia incredibilmente debole, dell'ordine di "miliardi di miliardi" di volte inferiore rispetto alle altre interazioni.

Altra peculiarità della gravità è che, nonostante sia così diversa da tutto il resto, ad altissime energie riesca comunque a riunificarsi con le altre interazioni, come avviene per esempio per la fusione "elettrondebole". Queste caratteristiche hanno dato molto da pensare ai ricercatori, tanto che hanno iniziato a domandarsi se non c'è qualche dettaglio di troppo che ci siamo persi durante la nostra analisi dell'universo.

Nel corso degli anni son state poste diverse congetture e una delle più interessanti è che la gravità abbia la straordinaria capacità di "trasmettersi" attraverso molteplici dimensioni, superando le quattro classiche di nostra conoscenza (un concetto su cui si basa anche il film Interstellar, curato scientificamente dal Premio Nobel Kip Thorne).

Se il passaggio multidimensionale della gravità fosse corretto, allora sarebbe lecito presumere che tale interazione è in realtà fortissima, ma che va "diluendo" e frammentando la sua energia nelle dimensioni ("e quante sono?" vi starete chiedendo: essendo una branca assolutamente teorica e non sperimentabile è un numero che varia spesso, a seconda della Teoria presa in esame). Ciò potrebbe anche comportare che l'unificazione delle interazioni possa avvenire a livelli energetici molto più ragionevoli di quanto pensavamo.

Uno studio recente - in attesa di approvazione ma già consultabile sull'aggregatore di articoli scientifici arXiv - ha gettato una possibile soluzione per verificare tale affermazione: cercare buchi neri subatomici negli acceleratori di particelle per svelare l'esistenza dell'Universo multidimensionale.

Produrre questi buchi neri è ad oggi virtualmente impossibile: per farlo occorrerebbe un acceleratore grande quanto la Via Lattea, per non parlare del fabbisogno energetico. Ma se la teoria della gravità multidimensionale fosse corretta, allora la loro scoperta non sarebbe del tutto un'utopia, in quanto richiederebbe molta meno energia del previsto.

Inoltre, non c'è pericolo di temere la distruzione della Terra: questi buchi neri, infinitamente più piccoli persino di un atomo, avrebbero poche possibilità di interagire con il mondo esterno e sparirebbero in meno di 10^ -27 secondi (un milionesimo di trilionesimo di secondo, oppure 0.001 yoctosecondi). Un intervallo però sufficiente per i rilevatori dell'LHC, che potrebbero acquisire dati inestimabili e sconvolgere così la nostra concezione dell'Universo.

Ciò significa che la speranza della ricerca di "dimensioni extra" non è perduta e che il potenziale per tale scoperta risiede già nel tanto amato LHC. Ovviamente, se anche tutto questo fosse vero e non solo un'affascinante teoria, sarebbe uno studio complessissimo e con un'infinità di lavoro da svolgere, che potrebbe richiedere diversi decenni di studi.