Il cerotto high-tech del futuro: può prevenire infezioni in tempo reale

I ricercatori dell'Università del Rhode Island (URI), in uno nuovo studio pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials, hanno creato un cerotto in grado di rilevare e monitorare un'infezione che si verifica all'interno di una ferita.

"I nanotubi di carbonio a parete singola all'interno della benda saranno in grado di identificare un'infezione nella ferita rilevando le concentrazioni di perossido di idrogeno", ha dichiarato l'assistente professore Daniel Roxbury. Un dispositivo indossabile miniaturizzato monitorerà il cerotto high-tech dandoci tutte le informazioni necessarie.

I risultati possono essere trasmessi a un dispositivo simile a uno smartphone in grado di inviare avvisi automatici a pazienti e operatori sanitari. "Questo dispositivo verrà utilizzato esclusivamente per scopi diagnostici", continua Roxbury. "Tuttavia, la speranza è che il dispositivo diagnostichi un'infezione in una fase precoce, richiedendo un minor numero di antibiotici e prevenendo misure drastiche".

Fibroblasti e macrofagi (globuli bianchi) producono perossido di idrogeno in presenza di batteri patogeni; segnali quindi che possono essere rilevati dal sensore intelligente presente all'interno di questi cerotti e bende. Attualmente, gli esperti testeranno la loro creazione in delle capsule di Petri, per poi passare - se tutto andrà per il meglio - ai test sui topi.

Sicuramente qualcosa che potrebbe aiutare (e di molto) gli operatori sanitari nel combattere pericolose infezioni.