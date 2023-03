Questo cerotto-smart è in grado di curare e 'ricucire' le tue ferite

Un cerotto talmente intelligente da monitorare e addirittura curare le ferite croniche presenti sulla nostra pelle? Proprio così! Questa volta non si tratta di fantascienza, ma dei reali progressi in ambito medico. Vediamo meglio cosa è stato pubblicato sulla nota rivista Science Advances.

Dopo aver visto la benda con dei microchip in grado di alleviare il dolore, non dovremmo oramai stupirci più di nulla. Recentemente un team di ricercatori del California Institute of Technology (Caltech) ha testato su modelli animali il nuovo cerotto-smart utile soprattutto in caso di ulcere diabetiche e ustioni. Si tratta di un cerotto costituito da un polimero flessibile ed elastico che contiene sia componenti elettroniche che veri e propri farmaci.

In poche parole, sarebbe l'elettronica a far sì che il sensore possa monitorare costantemente la ferita, valutando specifiche molecole quali l'acido urico o il lattato. Inoltre, è in grado anche di rilevare condizioni come temperatura e livello di PH, che possono testimoniare prontamente la presenza di infezione o infiammazione. I dati da qui raccolti vengono trasmessi successivamente ad un comune dispositivo tecnologico come tablet, smartphone o PC per la loro revisione.

Come se non bastasse, in seguito il cerotto inizierà anche a somministrare un antibiotico o un altro farmaco preservato all'interno della benda, direttamente nella ferita. Così facendo, riuscirà concretamente a trattare l'infiammazione o la ferita, magari rilasciando all’occorrenza un debole campo elettrico per stimolare la rigenerazione della ferita stessa. Il risultato è decisamente soddisfacente.

In tutti i vari test di laboratorio su modelli animali, il nuovo cerotto si è rilevato in grado di fornire in tempo reale aggiornamenti sulla ferita e sulle condizioni dell'animale, permettendo così la guarigione in tempi relativamente brevi, delle lesioni croniche infette.

Quanto detto per il cerotto in grado di effettuare delle ecografie per 48 ore, vale anche per questo nuovo progetto. Si tratta infatti di un importante studio, molto promettente in vista delle future ricerche. Gli esperti intendono infatti proseguire con i loro studi in collaborazione con la Keck School of Medicine all'Università della California del Sud.