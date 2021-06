Certificazione Verde Covid-19, parte l'invio degli AUTHCODE via SMS e mail

Entra ufficialmente in vigore il Green Pass per il Covid-19 dell'UE. Nonostante le precisazioni del Governo e dell'Unione Europea, che prevedono la validità a partire dal 1 Luglio 2021, il Ministero della Salute in queste ore sta già provvedendo ad inviare gli AUTHCODE via SMS e mail alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Come mostriamo nella mail che abbiamo ricevuto per un nostro conoscente, questa mattina il Ministero ci ha informati che la persona in questione può effettuare il download del Certificato Verde Covid attraverso l'app Immuni o tramite il sito web dgc.gov.it, inserendo il codice AUTHCODE, la data di scadenza ed il numero della Tessera Sanitaria dell'intestatario.

Il Ministero al contempo però specifica anche che "se non hai la Tessera Sanitaria, perchè non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, inserisci il codice AUTHCODE con il tipo e numero del documento che hai comunicato al momento della prestazione sanitaria che ha dato origine alla Certificazione".

Inoltre, con l'entrata in vigore del Green Pass è anche stato messo a disposizione un numero verde (800.91.24.91) attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 ed un indirizzo email dedicato per tutti i dubbi e perplessità.

Per tutte le informazioni sulla durata della Certificazione Verde Covid-19, vi rimandiamo al nostro approfondimento.