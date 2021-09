Il cervello dei cani reagisce alle voci dei proprietari come i bambini con le madri

I cani ascoltano con attenzione quello che dicono i loro proprietari e, secondo un nuovo studio, reagiscono alla voce dei loro padroni allo stesso modo dei bambini quando sentono la voce della loro madre. Questa connessione è stata descritta in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista NeuroImage.

Ciò significa che i cani non solo traggono beneficio dalle interazioni con il loro proprietario, ma ottengono anche una "ricompensa neurale" ascoltando la loro voce. "Studiare i meccanismi cerebrali alla base dell'attaccamento cane-proprietario è particolarmente emozionante, perché può aiutarci a capire questo legame unico tra individui di specie diverse", spiega Anna Gábor, autrice principale dello studio.

Gli esperti con i cani hanno utilizzato lo "Strange Situation Test", una procedura ideata da alcuni psicologici per osservare l'attaccamento dei bambini nei loro genitori. Il test è stato accompagnato da una risonanza magnetica funzionale (fMRI) utilizzata per osservare l'attività cerebrale mentre ascoltavano i discorsi - neutrali e lodevoli - da parte del proprietario e da parte di una persona a loro familiare.

I risultati non lasciano spazio all'immaginazione: il centro di ricompensa del cervello di un cane è più sensibile alla voce del proprietario rispetto a quando parlava un'altra persona. I cani che erano più attaccati ai loro proprietari mostravano una maggiore risposta neurale alla voce del loro essere umano preferito.

Queste nuove intuizioni dimostrano che il rapporto di un cane con il suo proprietario ha molte somiglianze con quello di un bambino e sua madre. La voce dei proprietari funzionava perfino in situazioni "neutre", quando il padrone parlava semplicemente con il cane, e anche quando sentiva la sua voce da lontano. Non per niente il cane è il migliore amico dell'uomo da praticamente sempre.