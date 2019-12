Il cervello è capace di 'avvertire' gli oggetti inanimati come se fossero parti del corpo

Un nuovo, interessantissimo studio afferma come il nostro cervello riesca a percepire il punto esatto in cui due oggetti si toccano, anche se questi non vengono tenuti in mano o a contatto con il nostro corpo.

Questa ricerca è alquanto particolare e mette in luce un possibile sistema per cui il nostro cervello riesce a considerare gli oggetti inanimati come se fossero delle parti del nostro corpo, ovvero delle nostre appendici, delle nostre estensioni. Quante volte, infatti, vedendo suonare un musicista abbiamo detto che è talmente bravo a suonare uno strumento che esso sembra essere una estensione del suo braccio o del suo corpo? Ebbene, questa espressione potrebbe essere più vera di quanto possiamo immaginare. L’Università di Lione, in Francia, ha sottoposto 16 partecipanti ad un esperimento scientifico molto semplice: gli individui dovevano tenere in mano dei semplici bastoni di legno ed il loro compito era quello di determinare quando avvertivano che due colpi, dati sui bastoncini, erano tra di loro vicini e quando no.

Questo test, per ogni partecipante, è stato ripetuto per ben 400 volte ed il risultato è stato estremamente positivo, infatti, il 96% delle risposte dei 16 partecipanti si è rivelato esatto. Tuttavia il test non è finito qui. Durante l’esecuzione dell’esperimento, l’attività elettrica dell’encefalo veniva monitorata tramite un elettroencefalogramma il quale mostrava quali zone del cervello erano più attive quando il bastoncino veniva colpito. Studiando i dati ottenuto dall’encefalogramma, gli scienziati hanno notato che ad attivarsi erano zone ben precise del cervello quali la corteccia somatosensoriale primaria e la corteccia parietale posteriore.

Questi centri si attivano quando il nostro corpo viene toccato solo che, nel nostro caso, ad essere toccato è stato il bastoncino di legno! Tuttavia non vi è nulla di strano o magico, semplicemente, come ci dicono gli scienziati che hanno partecipato alla ricerca, le vibrazioni che dall’oggetto inanimato raggiungo i sensori sulla nostra pelle vengono codificate dal cervello che riesce a farsi un’idea di dove, in che punto, un oggetto viene colpito. Un possibile sbocco di queste scoperte può essere la creazione di protesi sempre migliori in modo che queste trasmettano più informazioni possibili al cervello.