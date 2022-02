Il nostro cervello come organizza i ricordi? Nuova ricerca trova una possibile risposta

In quello che è un caso unico fino a oggi nella ricerca scientifica, un gruppo di esperti ha scoperto i meccanismi fondamentali con cui il cervello organizza i ricordi. Si tratta di un risultato estremamente importante non solo per comprendere il funzionamento base dell’ippocampo, ma anche i disturbi come demenza e Alzheimer.

Lo studio pubblicato su Nature Communications ha visto il team di ricercatori della University of California collaborare per oltre tre anni affinché si potesse raggiungere, tra esperimenti e analisi dei dati, un risultato chiaro in questo settore. Il tutto ha coinvolto, come spesso accade, dei topi che venivano sottoposti a una serie di test di identificazione degli odori mentre veniva monitorata l’attivazione dei neuroni nel loro cervello. Presentando cinque odori in sequenze variabili, è stato possibile rilevare il modo in cui il cervello modificava le sequenze.

Sapendo il modo in cui ogni odore veniva registrato nel cervello con una sua firma caratteristica, è stato possibile analizzare come i topi “anticipavano” la firma futura a seconda dei test precedenti. Per esempio, se nel primo test l’ordine degli odori era A-C-B-E-D, nel secondo test al sentire A corrispondeva una previsione dell’odore C, poi eventualmente smentita dai fatti. Come spiegato dall’autore dello studio Norbert Fortin, “quando stai pensando a qualcosa, si muove rapidamente, non sei bloccato su quella memoria a lungo”.

L’enorme quantità di dati grezzi ha comunque soddisfatto le richieste iniziali degli esperti: “Il nostro cervello tiene un registro abbastanza buono di quando si verificano esperienze o eventi specifici. Questa capacità ci aiuta a proseguire nella nostra vita quotidiana, ma prima di questo studio non avevamo un'idea chiara dei meccanismi neuronali alla base. La memoria è fortemente compromessa in una varietà di disturbi neurologici o semplicemente con l’invecchiamento; quindi, abbiamo davvero bisogno di sapere come funziona questa funzione cerebrale”, ha ribadito Fortin.

