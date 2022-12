Nel cervello dei delfini spiaggiati sono stati trovati segni di Alzheimer

In una nuova ricerca condotta da diverse università scozzesi, sono stati esaminati i cervelli di alcune specie di delfini spiaggiati, nella speranza di trovare una causa al fenomeno. In molti di essi, sono stati trovati dei marcatori tipici della malattia di Alzheimer.

Lo studio è tra i più estesi mai fatti: 5 specie di delfino sono stati l'oggetto dello studio e ben 3 di queste hanno mostrato segni della malattia comune agli esseri umani. Gli scienziati ritengono che i risultati potrebbero supportare la teoria del "leader malato", in cui un gruppo sano di animali si ritrova in pericolose acque poco profonde dopo aver seguito un leader perso o confuso.

Nonostante i delfini abbiano una memoria episodica sorprendente, potrebbero comunque essere soggetti a patologie simili all'Alzheimer. Esaminando i loro cervello, i ricercatori hanno trovato diversi tratti distintivi della malattia, tra cui la presenza di placche amiloidi.

Il dott. Mark Dagleish, ricercatore dell'Università di Glasgow, ha affermato: "Questi sono risultati significativi che dimostrano, per la prima volta, che le patologie del cervello degli odontoceti sono simili al cervello degli esseri umani affetti da Alzheimer."

"Per quanto sia allettante credere che queste lesioni causino negli odontoceti dei sintomi del tutto identici ai deficit cognitivi dovuti all'Alzheimer, altri studi sono necessari per capire cosa accade realmente in questi animali," conclude Dagleish.

Tutti i delfini in questa ricerca sono stati esaminati in seguito al loro spiaggiamento, sulle coste scozzesi, che ne ha causato la morte. Gli scienziati credono che i cambiamenti patologici del loro cervello potrebbero essere la causa principale dello spiaggiamento, ma per affermarlo con certezza sarà fondamentale continuare le ricerche.



Rimanendo in tema, ci sono anche buone notizie per i nostri amici odontoceti: una società di effetti speciali ha intenzione di sostituire i delfini in cattività nei parchi acquatici con dei robot.