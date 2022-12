Il nostro cervello è così fragile che collassa sotto il suo stesso peso

In un nuovo studio un team di ricercatori ha utilizzato una combinazione di scansioni MRI e modellazione computazionale per calcolare la fragilità del cervello umano. Spoiler: la nostra materia grigia è davvero molto fragile.

Mentre i cervelli che appaiono nei drammi medici in TV tendono a sembrare piuttosto solidi, affermano i ricercatori, l'apparato cerebrale all'interno dei nostri crani è in realtà più simile a una sostanza gelatinosa instabile.

Nicholas Bennion, coautore del nuovo studio in una nuova intervista con New Scientist, ha infatti spiegato che "prendendo un cervello che non è stato conservato in alcun modo, la sua rigidità è incredibilmente bassa che si rompe molto facilmente. Ed è probabilmente molto più morbido di quanto la maggior parte delle persone creda."

Gli scienziati hanno scansionato la scatola cranica di 11 persone e hanno rivelato che la nostra materia grigia in realtà si sposta relativamente poco all'interno del cranio, circa un millimetro mentre la testa cambia posizione. La superficie del cervello, nel frattempo, si sposta solo di mezzo millimetro, grazie a i tessuti circostanti che lo mantengono in posizione.

Non è finita qui: l'organo può sopportare solo 148 kilopascal di pressione, dieci volte più facilmente del polistirene espanso. Per capire la fragilità del nostro "computer mentale", gli autori dello studio spiegano che "la rigidità estremamente bassa del cervello lo farebbe collassare sotto il suo stesso peso [se non fosse saldamente posizionato dentro la nostra scatola cranica]."

A proposito, visto l'argomento ecco otto curiosità sulla nostra materia grigia.