Il nostro cervello funziona come un computer quantistico per gli scienziati

Che differenza c'è tra il funzionamento del cervello e quello di un computer quantistico? Nessuna, secondo un nuovo studio pubblicato questo mese sul Journal of Physics Communications da un team di scienziati del Trinity College di Dublino.

Gli addetti ai lavori suggeriscono infatti che la nostra materia grigia possa effettivamente utilizzare il calcolo quantistico per l'elaborazione. Ovviamente la loro idea deve ancora essere confermata mediante un'analisi approfondita, ma per certi versi potrebbe spiegare come faccia il nostro cervello al giorno d'oggi a superare ancora i supercomputer.

"Abbiamo adattato un'idea, sviluppata per esperimenti per dimostrare l'esistenza della gravità quantistica, per cui si prendono sistemi quantistici conosciuti, che interagiscono con un sistema sconosciuto", ha dichiarato Christian Kerskens, coautore dello studio e fisico principale presso il Trinity College Institute of Neuroscience. "Se i sistemi conosciuti si intrecciano, allora anche l'ignoto deve essere un sistema quantistico", spiega lo scienziato. "Elude le difficoltà di trovare dispositivi di misurazione per qualcosa di cui non sappiamo nulla."

Gli scienziati, nel corso di un esperimento, hanno utilizzato una forma speciale di imaging MRI per scansionare una scatola cranica e hanno trovato - a detta loro - le prove di quello che sembra essere entanglement quantistico (ecco in cosa consiste), in questo caso un tipo specifico di segnale elettrico cerebrale creato dal battito cardiaco, che secondo loro non è normalmente rilevabile con la risonanza magnetica.

"Se l'entanglement è l'unica spiegazione possibile qui, allora ciò significherebbe che i processi cerebrali devono aver interagito con gli spin nucleari, mediando l'entanglement tra gli spin nucleari", ha concluso infine Kerskens. "Di conseguenza, possiamo dedurre che quelle funzioni cerebrali devono essere quantistiche."

Si tratta di un punto di vista sicuramente molto interessante, ma tutto quello affermato dagli scienziati deve essere esaminato da un notevole sforzo multidisciplinare: e visto l'argomento in questione (il cervello) non è per nulla semplice.