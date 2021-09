Cervello ghiacciato: perché ci viene mal di testa mangiando cibi freddi?

L’emicrania da gelato, nota anche come cervello ghiacciato, è un fenomeno dovuto alla consumazione di gelati, ghiaccioli e bibite fredde in maniera veloce e improvvisa, e può causare forti mal di testa della durata di pochi minuti.

La “cefalea da gelato” dal nome scientifico di ganglioneuralgia sfenopalatina, è dovuta alla rapida costrizione dei vasi sanguigni del palato, quando entrano in contatto in maniera improvvisa con una sostanza fredda. Al ripristino della normale temperatura del cavo orale, gli stessi vasi si dilatano di nuovo, per una reazione di compensazione. I recettori del dolore presenti sul palato rilevano questa vasodilatazione e inviano un segnale al nervo trigemino, che ha la funzione di veicolare gli stimoli sensitivi, compresi quelli dolorosi, provenienti da un’ampia regione della faccia. A questo punto il cervello interpreta gli stimoli in arrivo come generati dalla fronte, promuovendo un esempio di “dolore riferito” cioè un dolore che viene proiettato a distanza rispetto alla zona in cui effettivamente si origina.

Una seconda teoria afferma che l’emicrania da gelato sia causata dalla rapida dilatazione e costrizione dell'arteria cerebrale anteriore, un vaso sanguigno fondamentale per la nostra "materia grigia". A tal proposito, gli scienziati pensano che questo meccanismo rappresenti una sistema di difesa per il cervello, che essendo sensibile alle basse temperature si tutela aumentando l'afflusso di sangue caldo. Tuttavia, dato che il nostro cranio è un contenitore chiuso, un rapido aumento del volume di sangue in circolazione provoca cefalee e dolori intensi.

Ma come possiamo alleviare il tanto fastidioso "cervello ghiacciato"? Ebbene, Wojtek Mydlarz, assistente professore di otorinolaringoiatria presso la Johns Hopkins, invita ad agire in fretta, rimuovendo il cibo o la bevanda fredda dalla bocca e premendo la lingua o il pollice contro il palato. Inoltre, lo stesso Mydlarz consiglia di prevenire la ganglioneuralgia sfenopalatina prendendo piccoli bocconi o sorsi di cibi e bevande freddi e di farli scaldare in bocca prima di deglutirli.