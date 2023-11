Il cervello è in grado di riprogrammarsi giusto? Probabilmente... no!

Tamar Makin e John Krakauer sono due neuroscienziati che hanno da poco pubblicato un interessante e sicuramente controverso articolo sulla rivista eLife. È davvero possibile che fino ad ora abbiamo sempre sbagliato concezione sul nostro cervello?

"Concludiamo che nessuno degli studi canonici che abbiamo esaminato soddisfa in modo convincente questi criteri", scrivono gli autori.

Questa volta, dopo aver visto l’area del cervello che ci dice se un suono è sbagliato, abbiamo deciso di iniziare dalla fine, poiché si tratta di affermazioni realmente pesanti nel mondo scientifico. Tamar Makin, professoressa di neuroscienze cognitive presso l'Università di Cambridge, insieme a John Krakauer della Johns Hopkins University, affermano infatti che la nostra visione di un cervello in grado di "rimodellarsi" è completamente sbagliata.

Facendo un passo indietro, per "criteri" gli autori si riferiscono alla definizione di "riorganizzazione cognitiva". Si tratta di quel processo attraverso il quale una parte del cervello solitamente dedicata a un tipo di elaborazione, diventa capace di svolgere un attività completamente diversa, caratterizzata da un cambiamento nella funzione o nel comportamento che ne deriva. Con alcuni esempi vi sarà tutto più chiaro.

Fino ad oggi, tutto il mondo accademico si è dimostrato più o meno concorde sulla straordinaria capacità del cervello di riprogrammarsi dopo un’amputazione, la perdita della vista o dopo un ictus. In parole povere determinate aree (teoricamente) deputate a specifiche attività, "imparano" a compensare le funzioni deficitarie. A quanto pare però, potrebbe non essere così.

"L'idea che il nostro cervello abbia una straordinaria capacità di ricablarsi e riorganizzarsi è allettante. Ci dà speranza e fascino, soprattutto quando ascoltiamo storie straordinarie. Ma sebbene queste storie possano essere vere, la spiegazione di ciò che sta accadendo è, in realtà, sbagliata", afferma Krakauer.

Ad esempio, quando un topo è ancora in grado di muovere un baffo anche dopo che i nervi che collegano quel particolare baffo al cervello sono stati recisi, è probabile che i nervi dei baffi vicini fossero da sempre sintonizzati sul baffo danneggiato, non richiedendo dunque alcun "ricablaggio", ma "risvegliando" semplicemente una funzione assopita da tempo (ma pur sempre già disponibile) nei nervi limitrofi.

Secondo gli autori dunque, nonostante il nostro cervello cambi durante le videochiamate su Zoom, nel momento in cui appare una nuova funzione da parte di un’area specifica del cervello, non bisognerebbe meravigliarsi. Al contrario, si tratta probabilmente del fatto che non sapevamo che quell'area avesse quella capacità aggiuntiva.