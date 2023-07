Il cervello non può sentire il dolore e la scienza spiega il perché

A tutti, almeno una volta nella vita, è capitato di provare mal di testa. Comunemente, si potrebbe pensare che questo tipo di sofferenza sia strettamente legata al cervello, ma non è proprio così. La scienza, infatti, ha spiegato perché il cervello non è in grado di provare dolore.

Dopo aver parlato dei cinque fatti che non conosciamo sul nostro cervello, siamo qui per spiegarti come sia possibile che questo non accusi la sofferenza. Come sappiamo, il cervello è quell'organo che, grazie alle informazioni emanate dalle terminazioni nervose, è in grado di elaborare il dolore.

Ciò che permette, dunque, al cervello di allarmare il corpo attraverso la sensazione del dolore, sono proprio i nocicettori. Questi non sono altro che dei recettori sensoriali sparsi in tutti il corpo, il cui compito è proprio quello di allertare il sistema nervoso centrale, in caso di stimoli dannosi.

Per esempio, quando avviciniamo troppo la mano ad una fonte di calore, il dolore che proviamo è frutto di una velocissima "comunicazione" tra i nocicettori ed il cervello. Quest'ultimo, una volta elaborato il dolore, invia segnali ai muscoli del braccio per fare in modo che la mano venga spostata immediatamente.

Tuttavia, il cervello non è dotato di terminazioni di neuroni sensoriali ed è per questo motivo che non può, in alcun modo, percepire il dolore. Se tutto questo ti sembra incredibile, pensa a tutti quei pazienti che si sottopongono a delle chirurgie cerebrali da svegli. Se l'organo fosse in grado di provare dolore, il paziente dovrebbe urlare, piangere e dimenarsi tutto il tempo, rendendo l'operazione complicata se non impossibile.

Questo non accade e, anzi, questo tipo di chirurgia è molto efficace perché permette ai medici di tenere sotto controllo il paziente, durante tutte le fasi dell'operazione. Possiamo dunque affermare che il mal di testa che proviamo dopo ore passate davanti uno schermo o nel post sbornia, non è sintomo di dolore al cervello.

Quindi, nonostante il nostro cervello sia in grado di emanare stimoli anche nel post mortem, non sarà mai capace di provare alcun tipo di sofferenza.