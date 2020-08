Il nostro cervello è ottimizzato per 'evitare' animali, cose e persone brutte

Mai giudicare un libro dalla copertina. Ottimo pensiero morale, ma il nostro cervello non è per niente d'accordo. Una nuova ricerca - suddivisa in cinque studi e pubblicata su Pursuit - ci mostra che il nostro pregiudizio psicologico nei confronti di persone e cose che consideriamo brutte è legato a una risposta umana naturale.

Si tratta, infatti, di una sorta di reazione progettata per avvisarci di possibili oggetti che possono contenere malattie potenzialmente dannose. Questo non vuol dire, ovviamente, che le persone poco attraenti abbiano effettivamente maggiori probabilità di avere malattie, ma si tratta di un istinto che prevale sulla logica.

Il nuovo studio inizia con un presupposto: sebbene considerare brutto qualcosa nelle persone, negli animali e negli edifici sia una cosa soggettiva, si sa poco della psicologia o del processo alla base di questo giudizio. Secondo lo studio, si tratta di un insieme di difese coordinate sviluppate per proteggerci dalle malattie, utilizzando il "disgusto" per aiutarci a evitare una potenziale minaccia.

Ad esempio, i fluidi corporei di uno sconosciuto, come la loro saliva, spesso ci fanno sentire disgustati perché il contatto con essi aumenterebbe la nostra possibilità di contrarre una malattia infettiva. Quando vediamo qualcosa di "brutto", infatti, questa visione può attivare il sistema immunitario comportamentale, che svolge una funzione specifica: difenderci da potenziali minacce patogene.

Il più delle volte, però, non c'è una vera minaccia; quindi come influiscono queste reazioni intrinseche su persone o animali considerate brutti? Attivando il sistema immunitario comportamentale, trattiamo inconsciamente le persone che consideriamo poco attraenti come se avessero una sorta di malattia. Contrariamente alla credenza popolare, lo studio ha anche scoperto che generalmente c'è un alto accordo tra le persone su ciò che è brutto e cosa non lo è.

Diversi altri studi hanno già scoperto che le persone sono meno propense a donare per la conservazione e la protezione di specie animali meno attraenti, come i pipistrelli, i lemuri o il povero blobfish.