Il nostro cervello è sempre pronto a imparare cose nuove

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Psychological Science ci mostra che il semplice fatto di essere esposti a cose che non conosciamo (che siano questi semplici animali o una nuova lingua), ci mette in una sorta di "modalità di apprendimento" che ci rende più pronti a capire in seguito la nuova incognita.

Una volta che abbiamo incontrato una cosa nuova, i nostri cervelli sono in grado di capitalizzare un periodo di breve apprendimento per acquisire maggiori conoscenze al riguardo. Gran parte del modo in cui percepiamo cose diverse nel mondo ha a che fare con la categorizzazione, ma i modi in cui apprendiamo queste categorie spesso non sono espliciti.

Sappiamo, ad esempio, che "gatto" e "cane" sono categorie diverse, ma i ricercatori volevano saperne di più su come tale esposizione accidentale contribuisca all'apprendimento di diverse categorie (nel frattempo, come va l'apprendimento nel mondo dei ragazzi?). "Spesso osserviamo cose nuove nel mondo reale senza l'obiettivo di impararle", afferma lo psicologo Vladimir Sloutsky della Ohio State University. "Abbiamo scoperto che il semplice fatto di essere esposti a loro fa un'impressione nella nostra mente e ci porta a essere pronti a conoscerli in seguito."

Gli scienziati hanno condotto un test con 438 volontari adulti: le persone dovevano fare un piccolo test dove hanno utilizzato un gioco per computer personalizzato per esporre i partecipanti a creature fantastiche sconosciute, che in alcuni casi sono state divise in due categorie, simili a cani e gatti. In base ai risultati era chiaro fin da subito che le persone che erano state esposte alle creature nella fase iniziale erano in grado di apprendere le categorie più velocemente.

"Questa ricerca è stata in grado di distinguere tra l'apprendimento latente e ciò che le persone imparano durante l'insegnamento esplicito", ha dichiarato infine il team di scienziati (a proposito, ecco come essere più produttivi).