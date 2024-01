E se il nostro cervello fosse quantistico? L'idea non è poi così assurda

Il comportamento umano, enigma per gli scienziati, potrebbe essere meglio compreso attraverso la lente della meccanica quantistica, piuttosto che con le tradizionali leggi della probabilità. La ricerca ha mostrato che le azioni non aderiscono al "classico", ma potrebbero essere meglio spiegate dalla meccanica quantistica.

Quest'ultima utilizza la probabilità, ma segue regole diverse. Scoperte recenti hanno evidenziato un ruolo significativo per la "quantità" nella cognizione umana, ovvero nel modo in cui il cervello umano elabora le informazioni per acquisire conoscenza. Tali risultati hanno implicazioni anche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI).

Il premio Nobel Daniel Kahnemann e altri scienziati cognitivi hanno studiato l'"irrazionalità" del comportamento umano, osservando che i modelli comportamentali non seguono sempre le regole della teoria della probabilità classica. Ad esempio, uno studio ha rilevato che la maggior parte degli studenti preferisce andare in vacanza sia dopo aver superato che dopo aver fallito un esame.

Tuttavia, se non conoscono il risultato, molti scelgono di non andare, un comportamento considerato "irrazionale" secondo la probabilità classica. In meccanica quantistica, l'ordine delle domande può influenzare le risposte, a differenza di quella classica. Questa dipendenza dall'ordine si osserva anche nel comportamento umano.

Ad esempio, la percezione dell'onestà di Bill Clinton e Al Gore variava a seconda dell'ordine in cui venivano poste le domande sui loro caratteri.

Le osservazioni hanno portato allo sviluppo del campo della "cognizione quantistica" nelle scienze cognitive. La ricerca in questo campo suggerisce che i nostri processi di pensiero possano essere influenzati da regole quantistiche, sebbene il meccanismo esatto rimanga sconosciuto.

Parallelamente, i ricercatori hanno sviluppato modelli per simulare la dinamica del comportamento cognitivo umano mentre elabora informazioni "rumorose" dal mondo esterno, utilizzando tecniche matematiche della meccanica quantistica.

Tali principi si applicano anche ad altri comportamenti biologici, come la capacità delle piante verdi di estrarre e analizzare informazioni chimiche e ambientali e adattarsi ai cambiamenti. Se il comportamento umano è meglio descritto dalla meccanica quantistica, allora per replicare accuratamente il comportamento umano nelle macchine, i sistemi di AI dovrebbero probabilmente seguire regole quantistiche, non classiche.

Insomma, è proprio vero che la nostra materia grigia funziona come un computer quantistico per gli scienziati.