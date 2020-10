Il nostro cervello raggiunge la produttività massima a 35 anni, lo dimostrano gli scacchi

Uno studio recente condotto dai ricercatori Anthony Strittmatter, Uwe Sunde e Dainis Zegners tra Parigi e Monaco di Baviera ha trovato prove che suggeriscono che le nostre capacità cognitive raggiungono il picco all’età di 35 anni, per diminuire poi dopo i 45. Come lo hanno capito? Analizzando le abilità dei giocatori di scacchi.

L’analisi è stata svolta misurando le abilità di tali giocatori professionisti nell’arco di 125 anni, per un totale di 24.000 partite tra 1890 e 2014, 4.294 giocatori e 20 campioni del mondo come Robert J. Fischer, Anatoly Karpov, il famosissimo Garry Kasparov e l’ultimo prodigio norvegese Magnus Carlsen. L'obiettivo dei ricercatori era quello di seguire il livello di abilità di ogni giocatore per molti anni della loro vita per misurarlo nel tempo, confrontando le mosse ottimali suggerite da un algoritmo con le mosse fatte da ciascun giocatore nel corso della loro carriera.

I risultati dimostrano che per la maggior parte dei giocatori le prestazioni sono migliorate rapidamente fino all'età di 20 anni, dopodiché i miglioramenti sono rallentati fino a raggiungere un picco a circa 35 anni. La maggior parte dei giocatori è stata in grado di mantenere le proprie capacità di gioco per circa 10 anni e infine, dopo i 45 anni, le abilità hanno cominciato a deteriorarsi.

Ma non è tutto: gli esperti hanno anche scoperto che le performance dei giocatori sono costantemente migliorate negli ultimi 125 anni, in particolare tra i giovani e soprattutto negli anni '90 quando gli appassionati di scacchi hanno ottenuto l'accesso ai giochi su computer, sfidando così avversari sempre più esperti. Altra scoperta riguarda i livelli di esperienza: nell'era moderna, i giocatori di scacchi professionisti giocano molte più partite rispetto a quelle di un secolo fa e per questo sarebbero diventati sempre più bravi.

E le ricerche sul cervello non si fermano qui: altri studi hanno mostrato che ci bastano 7-8 ore di sonno a notte per mantenerlo sano; o ancora, leggere fake news avrebbe effetti particolari sulla nostra memoria.