Il nostro cervello è molto bravo a ricordarsi le cose più schifose che ci son successe

Alcune esperienze si annidano con una persistenza sorprendente, soprattutto quelle che solleticano i nostri sensi in modo meno piacevole. Calpestare escrementi canini, ingerire cibo avariato, trovarsi sottovento a un camion della spazzatura: sono episodi che, purtroppo, molti di noi hanno vissuto e rimangono più a lungo nella nostra memoria.

La scienza ci offre una spiegazione per questo fenomeno, suggerendo che le esperienze disgustose si imprimono nella nostra mente con maggiori dettagli relativi a odori, sapori e sensazioni tattili rispetto a quelle spaventose o moralmente discutibili.

Questo fatto potrebbe rappresentare una forma di adattamento evolutivo, utile alla nostra sopravvivenza, poiché ci aiuta ad evitare situazioni potenzialmente pericolose per la nostra salute. Il disgusto, quindi, emerge non solo come una semplice reazione emotiva ma come un sofisticato meccanismo di difesa che sfrutta i nostri sensi più intimi - tatto, gusto e olfatto - per tenere alla larga minacce dirette alla nostra integrità fisica.

Attraverso uno studio in cui ai partecipanti è stato chiesto di raccontare storie disgustose, dagli episodi più marcanti agli ultimi vissuti, e di valutare il ruolo dei sensi nella memorizzazione di queste esperienze, è emerso che le esperienze disgustose sono infatti più strettamente legate ai sensi proximali. Questo contrasta con le esperienze moralmente ripugnanti o spaventose, che tendono ad essere ricordate più attraverso i sensi distali, come la vista e l'udito.

La ricerca, pubblicata su Royal Society Open Science, non solo illumina su come percepiamo e memorizziamo le esperienze negative ma apre anche una finestra sulle nostre più intime reazioni sensoriali. A tal proposito: perché la musica ci riporta in mente i ricordi?